Хавбек «Ювентуса» и сборной США Маккени выбыл на 15 дней из-за травмы задней поверхности бедра

Американский полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккени прошел медицинское обследование после того, как недоиграл гостевой матч против «Лечче» (0:1) в 12-м туре серии А.

Напомним, что Маккени был заменен на 46-й минуте на автора победного гола Николо Фаджоли.

По данным профильной прессы, у футболиста сборной США выявлено повреждение задней поверхности бедра, из-за которого он пропустит около 15 дней.

В текущем сезоне Маккени провел 16 мячей за «Ювентус», забил три мяча и отдал одну голевую передачу.