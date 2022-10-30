Уткин объяснил, почему Хвичу не стоит сравнивать с Марадоной

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин объяснил, почему не стоит сравнивать достижения Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи» с дебютом Диего Марадоны за итальянский клуб.

«Нет таких восторгов, которых не заслуживал бы Хвича, но сравнивать его гол+пас со статистикой первого сезона Марадоны - дело пустое. Когда Марадона приехал в Наполи, вполне серьезно велись разговоры о том, что футболу грозит безголевая смерть.

Сейчас у Наполи 30 забитых, а весной 85го Наполи закончил чемпионат, забив 34. Да, было 16 команд. Но можно ведь сравнить и по количеству сыгранных матчей. Так что, ребят - вот это сравнивать бессмысленно. Не обо всем скажут цифры», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Добавим, что Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» накануне текущего сезона. Всего в составе итальянской команды он провел уже 15 матчей, в которых забил семь мячей.

До отъезда в Грузию футболист выступал в составе казанского «Рубина».