Дубль Грифо позволил «Фрайбургу» одержать победу над «Шальке»

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» в гостях обыграл «Шальке».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых дублем отличился итальянец Винченцо Грифо, забив на 45-й и 61-й минутах, во втором случае реализовав пенальти.

«Фрайбург» после 12-и туров набрал 24 очка и находится на третьей строчке в чемпионате Германии. «Шальке» с шестью очками занимает последнее место.

6 ноября подопечные Кристиана Шрайха примут на своем поле «Кельн». Команда Томаса Райса отправится в гости к «Вердеру» (5 ноября).