«Зенит» вырвал победу у «Краснодара»

«Зенит» в гостевом матче 15-го тура российской премьер-лиге победил «Краснодар» со счетом 1:0.
За команду Сергея Семака на 87-й минуте забил Далер Кузяев, реализовав пенальти.
Таким образом, сине-бело-голубые набрали 39 очков, сохранив семиочковый отрыв от второго места. «Быки» остались с 24 очками шестыми.
В следующем туре «Зенит» 5 ноября примет на своем поле «Ахмат», «Краснодар» в этот же день сыграет в гостях против «Факела».
РПЛ
15-й тур
«Краснодар» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:0)
Гол: Кузяев, 87 (пен.)
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Панталеао, Рамирес, Пина, Сперцян, Кривцов, Волков (Петров, 60), Ионов, Ахметов (Баняц, 61), Кордоба.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Алип (Чистяков, 46), Дуглас Сантос, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо (Мантуан, 76), Малком (Ерохин, 90+2), Сергеев (Мостовой, 77).
Предупреждения: Сперцян, 39, Алип, 43, Волков, 47, Петров, 68, Кузяев, 79, Рамирес, 82.