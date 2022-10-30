Анчелотти считает пенальти в ворота «Реала» незаслуженным

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча своей команды против «Мальорки» (1:1) в рамках 12-го тура чемпионата Испании.

Отмечается, что итальянский наставник остался недоволен назначенным пенальти в ворота мадридцев.

«Тяжелый матч. В текущих обстоятельствах это нормально. Хорошая игра по содержанию, но ситуация с пенальти стоила нам набранных очков. Считаю, что пенальти не было. Мяч не задел руку. Выдуманный одиннадцатиметровый. Больше мне нечего сказать. Теперь наше преимущество в Ла Лиге сократилось до одного очка», – приводят слова тренера «Реала» испанские СМИ.

Напомним, что после 12-и туров Ла Лиги подопечные Анчелотти занимают первое место в турнирной таблице (32 очка), опережая «Барселону» на одно очко (31 очко). В следующем туре команде из Мадрида предстоит выездной матч с «Райо Вальекано» (7 ноября).