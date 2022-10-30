Главный тренер «Арсенала» Артета назвал Нелсона взрослеющим ребенком

Главный тренер «Арсенала» отметил вклад Райсса Нелсона в домашнюю победу своей команды над «Ноттингем Форест» (5:0) в 14-м туре английской премьер-лиги.

Напомним, что Нелсон забил два мяча за три минуты, когда его команда вела - 1:0.

«Я думаю, что не только я, но и все его товарищи по команде, весь персонал счастлив за него, потому что он все еще взрослеющий ребенок. Он каждый день показывает, как сильно хочет играть, сегодня у него была такая возможность, и он отлично справился, потому что его действия помогли нам выиграть игру», - сказал Артета английским журналистам.

«Арсенал» набрал 31 очко и вернул себе лидерство в чемпионате Англии, опережая на два очка «Манчестер Сити». «Ноттингем Форест» с 9 очками замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре 6 ноября «Арсенал» сыграет в гостях с «Челси».