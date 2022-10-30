«Лацио» неожиданно проиграл «Салернитане» в Серии А

Их не догонят! Как «Зенит» вырвал победу в Краснодаре и прошел первый круг РПЛ без единого поражения

В 15-м туре РПЛ петербуржцы дожали в гостях «быков» (1:0) благодаря голу Далера Кузяева с пенальти.