«Лацио» неожиданно проиграл «Салернитане» в Серии А

В матче 12-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на своем поле уступил «Салернитане».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Антонио Кандрева, Федерико Фасио и Булайе Диа.
Хозяева ответили точным ударом Маттиа Дзакканьи. При этом римляне открыли счет, но во втором тайме допустили три результативные ошибки.
«Салернитана» набрала 16 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Лацио» с 24 очками остался четвертым.
источник: «Советский спорт»