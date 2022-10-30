«Зенит» установил новый рекорд России по голам за первый круг

«Зенит» установил новый рекорд чемпионата России.

После первого круга РПЛ-2022/23 сине-бело-голубые забили 44 мяча, чего раньше не удавалось ни одному клубу.

Также команда Сергея Семака повторила рекорд «Зенит» по набранным по ходу первого круга очкам: одержав 11 побед и трижды сыграв в ничью, сине-бело-голубые набрали 36 очков. Такого же результата за 15 туров петербургский клуб добивался в 2010 году.

Добавим, что второе место в РПЛ-2022/23 занимает «Спартак», у которого 32 очка.