Тен Хаг похвалил Магуайра после матча с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг прокомментировал победу своей команды над лондонским «Вест Хэмом» в 14-м туре АПЛ.

«У нашей команды есть победный дух и правильное отношение к делу. Мы начали сезон не очень хорошо, но заметно прибавили. Нужно продолжать развиваться. И фанатам это нравится. Заметно, как крепнет связь между ними и командой.

Рашфорд провёл отличный матч. Он сыграл здорово – и это хорошо для «Манчестер Юнайтед». У клуба отличная академия. Магуайр был великолепен при обороне штрафной. Он отличный игрок и очень хороший защитник. Мы видели, насколько важен он может быть. Я очень рад за всю команду, в том числе и за Магуайра, принявшего участие в сухом матче», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Маркус Рэшфорд.

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе манкунианцев и провел на поле все 90 минут.

«МЮ» набрал 23 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Молотобойцы» с 14 очками остались на 12-м месте.