Бородюк считает, что «Торпедо» может сохранить прописку в РПЛ

Бывший тренер «Торпедо» Алексей Бородюк оценил шансы автозаводцев остаться в российской премьер-лиге.

«Глядя на турнирную таблицу, все можно изменить. Хочется отметить – у «Торпедо» есть огромный шанс закрепиться в РПЛ. Потому что другие клубы дают им этот шанс. Такие клубы, как «Химки», «Факел», «Пари НН», «Локомотив». Отрыв от них небольшой.

Знаете, бывает так, что приходит один тренерский штаб и говорит: «Мы на правильном пути». Второй тренерский штаб – то же самое. Так вот, я желаю «Торпедо» найти этот правильный путь», - приводит слова Бородюка «Метарейтинг».

«Торпедо» после поражения от «Спартака» (0:1) в 15-м туре РПЛ осталось на чистом последнем месте в турнирной таблице с отставанием в шесть очков от зоны стыковых матчей, в которой располагаются «Факел» и «Локомотив».

6 ноября автозаводцы примут на свое поле «Крылья Советов».