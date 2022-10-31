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Сергей Семак: Мыслей быть играющим тренером нет, я точно не потяну

Главный тренер клуба «Зенит» Сергей Семак объяснил, почему не хочет быть играющим тренером.
Сергей Семак: Мыслей быть играющим тренером нет, я точно не потяну
31 октября 2022 00:05
автор: Савинова Дарья

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился своими мыслями по поводу поддержки команды во время матча.

- Бывают у вас такие моменты, когда сами хотите выбежать на поле и стать полноценным игроком, помочь своей команде?

- Таких мыслей нет, потому что я точно не потяну. Мысли не приходят выйти на поле и каким-то образом помочь. А что касается состояния, то оно всегда напряженное у главного тренера, такая работа. Ты же ответственный за многие вещи, которые происходят внутри команды. Этот груз никуда не сбросишь. Плюс, различные коммуникации и работа с людьми. Мне хочется, чтобы ребята, которые играют у нас в команде были счастливы и с удовольствием тренировались, играли и чувствовали себя востребованными в нашей команде. Ведь нужно не только хорошо играть, но и получать при этом удовольствие, радуя наших болельщиков. И на сегодняшний день у нас это получается»,- сказал Сергей Семак в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

«Зенит» завершил первую половину сезона 2022/2023 победой. В игре 30 октября команда обыграла «Краснодар» на выезде со счетом 1:0.

источник: Sports.ru
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Сергей Семак: Мыслей быть играющим тренером нет, я точно не потяну
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