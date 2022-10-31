Левандовски рассказал, как можно избавиться от страха

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски объяснил, как ему удается никогда не испытывать страха.

«Я никогда не боюсь, знаю, что не идеален, но страх охватывает тебя, и, поэтому избегаю его. Сама мысль о том, что он есть - плохое начало», - приводит слова футболиста испанская пресса.

Напомним, в текущем сезоне поляк провел 17 матчей, в которых забил 18 мячей.

Каталонцы занимают второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. При этом команда не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов и продолжит участие в еврокубках в Лиге Европы.