Фердинанд отговорил Роналду от перехода в «Манчестер Сити» в 2021 году

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд признался, что отговорил Криштиану Роналду от перехода в «Манчестер Сити» в 2021 году.

По информации британской прессы, Фердинанд даже специально позвонил португальцу в три часа ночи, чтобы предостеречь его от такого шага. Источник уверяет, что именно после этого Роналду принял окончательное решение вернуться в «МЮ».

Напомним, в текущем сезоне форвард не всегда проходит в стартовый состав, из-за чего у него не сложились отношения с главным тренером команды Эриком Тен Хагом, который даже ссылал его в молодежную команду. Последние два матча Криштиану выходил в основе и отметился забитым мячом.