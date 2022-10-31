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Месси может стать игроком «Интера» (Майами), принадлежащего Бэкхему

Аргентинец рассматривает различные варианты продолжения карьеры.
31 октября 2022 11:55
автор: Александр Шульгин

Лионель Месси может уехать в США и выступать в MLS за «Интер» (Майами).

Как стало известно британской прессе, представители американского клуба, в том числе, один из его владельцев Дэвид Бэкхем уже связывались с отцом футболиста, ведущим его дела.

Напомним, что контракт Месси с «ПСЖ», в котором он сейчас выступает, заканчивается летом 2023 года.

Ранее в СМИ активно циркулировались слухи о том, что аргентинец может вернуться в «Барселону», однако существует вариант, что он продлит соглашение с парижанами.

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