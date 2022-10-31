«Химки» проведут разбирательство по поведению Гогниева в матче против «Динамо»

«Химки» извинились за поведение главного тренера команды Спартака Гогниева в гостевом матче 15-го тура российской премьер-лиги против «Динамо» (1:6).

«Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Артуровича Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за случившийся инцидент.

Главный тренер команды – пример для подражания как на футбольном поле, так и за его пределами.

Футбольный клуб «Химки» проведет внутреннее разбирательство и вынесет соответствующее решение по недопущению впредь подобного», - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой клуба.

Напопмним, что Гогниев эмоционально отреагировал на реакцию полузащитника Дениса Глушакова, который ушел в раздевалку после замены. В первом тайме специалист получил красную карточку, после чего в перерыве накинулся на комментатора «Матч ТВ» и отправился на трибуны.

«Химки» с 9 очками осталась на 15-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре подмосковная команда примет «Оренбург».