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Пике попал в расширенный состав сборной Испании на чемпионат мира в Катаре

Турнир начнется 20 ноября.
31 октября 2022 13:38
автор: Максим Скороходов

Испанской прессе стало известно, что центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в расширенный состав сборной Испании, который будет вызван для подготовке к чемпионате мира в Катаре.

Также в этом списке окажутся Серхио Рамос («ПСЖ»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Пау Торрес («Вильярреал»), Диего Льоренте («Лидс», Англия), Уго Гильямон («Валенсия). Еще один игрок «Барселоны» Эрик Гарсия находится под вопросом из-за болей в паху.

Напомним, что Пике по ходу сезона выпал из основного состава «Барслеоны» и провел за команду восемь матчей, не отличившись результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
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