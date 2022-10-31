Канчельскис советует Пиняеву бежать из РПЛ в Европу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что футболисту «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву нечего делать в российской премьер-лиге.

«У Пиняева же был интерес от «Манчестер Юнайтед», поэтому если у него есть предложения, то ему нужно быстро собирать чемоданы и бежать любым способом в Европу», - приводит слова Канчельскиса «Метарейтинг».

Напомним, что в этом сезоне 17-летний Пиняев провел 12 матчей за «Крылья Советов», в которых забил два мяча и сделал такое же количество голевых передач.