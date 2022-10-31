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Евгений Ловчев: Некоторые легионеры «Локомотива» - временщики, отрабатывающие зарплату

Завершился 15-й тур РПЛ. Лучший футболист СССР 1972 Евгений Ловчев – об игре «Локомотива» против ЦСКА (0:1).
31 октября 2022 14:18
автор: Юрий Волохов

- «Локомотив» неплохо выглядел против ЦСКА.

- Матч получился равным, а с середины второго тайма ЦСКА играл на удержание счета. Хотя обычно армейцы до конца борются за инициативу, стараются вести игру.

«Локомотив», безусловно, не вылетит, состав там довольно приличный. Просто бросается в глаза, это касается легионеров, что некоторые эпизоды они не недорабатывают. Здесь не добежал, там – чуть задели, валяется. Мы не видим спортивной злости, не видим стремления чего-то существенное выиграть. Это временщики, отрабатывающие свою зарплату.

источник: «Советский спорт»
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Евгений Ловчев: Некоторые легионеры «Локомотива» - временщики, отрабатывающие зарплату
Завершился 15-й тур РПЛ. Лучший футболист СССР 1972 Евгений Ловчев – об игре «Локомотива» против ЦСКА (0:1).
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