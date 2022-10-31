Евгений Ловчев: Некоторые легионеры «Локомотива» - временщики, отрабатывающие зарплату

- «Локомотив» неплохо выглядел против ЦСКА.

- Матч получился равным, а с середины второго тайма ЦСКА играл на удержание счета. Хотя обычно армейцы до конца борются за инициативу, стараются вести игру.

«Локомотив», безусловно, не вылетит, состав там довольно приличный. Просто бросается в глаза, это касается легионеров, что некоторые эпизоды они не недорабатывают. Здесь не добежал, там – чуть задели, валяется. Мы не видим спортивной злости, не видим стремления чего-то существенное выиграть. Это временщики, отрабатывающие свою зарплату.