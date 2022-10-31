Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил о переносе товарищеского матча с Россией

Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил о переносе товарищеского матча своей национальной команды против сборной России.

«Товарищеский матч между сборными Боснии и Герцеговины и России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, не будет проведен в эту дату.

На сегодняшнем заседании Исполнительного совета Футбольного союза Боснии и Герцеговины матч было принято соответствующее решение. Президент Союза Вико Желькович заявил, что данный товарищеский матч перенесен на неопределенный срок», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Ранее появилась информация, что из-за срыва договоренности с Боснией и Герцеговиной, а также Ираном, Российский футбольный союз договорился о проведении в ноябре товарищеских матчей против сборных Узбекистана и Таджикистана.