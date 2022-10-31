Малком: В «Зените» все друг друга поддерживают, это видно по результатам

- Расскажите о своих эмоциях во время матча?

- Важный матч как и для меня, так и для команды. С учетом того, что наш главный соперник «Спартак» тоже победил.

- Сегодня был довольно напряженный матч, какое сейчас состояние в раздевалке?

- Сейчас настроение замечательное, но игра была очень сложная. Мы к этому готовились, старались с первых же минут высоко прессинговать, навязывать свою игру. В первом тайме не все получалось, во втором стали создавать больше опасных моментов и в концовке матча забили решающий гол. Мы победили, идем дальше.

- У вас дружная атмосфера в команде?

- Конечно, всегда очень дружная. Все друг друга поддерживают, это видно по результатам. Даже те, кто выходит со скамейки запасных, приносят вклад в успехи команды, – сказал Малком в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.