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Украина просит отстранить Иран от чемпионата мира-2022 и исключить Россию из ФИФА и УЕФА

Данные решения приняты на исполкоме УАФ.
31 октября 2022 17:46
автор: Максим Скороходов

Исполним Украинской ассоциации футбола (УАФ) 31 октября принял ряд важных решений.

Организация попросит исключить РФС из ФИФА и УЕФА за действия, направленные на включение клубов из Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в структуру российского футбола.

Также УАФ обратится к ФИФА с просьбой отстранить сборную Ирана от чемпионата мира в Катаре за сотрудничество с Россией и нарушения прав человека.

Напомним, что РФС, несмотря на отстранение российских команд от международных, остается членом ФИФА и УЕФА.

Сборная Ирана должна сыграть на чемпионате мира в группе В с национальными командами Англии, США и Уэльса.

источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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