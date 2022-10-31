Защитник «Краснодара» Волков: Мы хорошо сыграли с «Зенитом»

Правый защитник «Краснодара» Сергей Волков поделился мнением по поводу домашнего поражения команды в матче 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1).

Отметим, что автором победного гола в прошедшей встрече стал хавбека петербуржцев Далер Кузяев, удачно реализовавший 11-метровый удар на 89-й минуте.

– Почему было мало острых моментов в матче? Каждая команда играла на победу, никто не хотел никого пропускать, поэтому игра получилась спокойная. Мы хорошо сыграли с «Зенитом», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.