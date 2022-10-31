Клопп назвал «Наполи» лучшей командой Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру «Наполи» в текущем сезоне.

По словам специалиста, итальянский клуб пребывает в невероятной форме и заслуживает звания лучшей команды Европы.

«Я готов играть с «Наполи». Нам не хватает высокого качества из-за травм, но мы должны пройти через это», – добавил Клопп, чьи слова приводят британские СМИ.

Напомним, «Ливерпуль» и «Наполи» сыграют 1 ноября в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

К слову, в данный момент команда Лучано Спаллетти занимает 1-е место в группе, набрав 15 очков. В активе англичан – 12 очков и 2-я позиция.