Ловрен, Влашич и Модрич вошли в расширенный состав сборной Хорватии на чемпионат мира в Катаре

Призовая игра для Касаткиной! Чего ждать от единственной россиянки в финале года

В ночь на 1 ноября в США стартует суперэлитный итоговый турнир женского теннисного сезона. В число восьми его участниц впервые за шесть лет попала наша теннисистка – это Дарья Касаткина.