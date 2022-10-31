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Ловрен, Влашич и Модрич вошли в расширенный состав сборной Хорватии на чемпионат мира в Катаре

Златко Далич вызвал 34 футболиста.
31 октября 2022 18:34
автор: Максим Скороходов

Хорватский футбольный союз опубликовал расширенный состав национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо», Загреб) Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико», Испания), Доминик Котарски (ПАОК), Недилийко Лабрович («Риека»).

Защитники: Домагой Вида (АЕК, Греция), Деян Ловрен («Зенит», Россия), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Дуже Чалета-Цар («Саутгемптон», Англия), Йосип Юранович («Селтик», Шотландия»), Йошко Гвардиол («Лейпциг», Германия), Борна Соса («Штутгарт» Германия), Йосип Станишич («Бавария», Германия), Марин Понграчич («Лечче», Италия), Мартин Эрлич («Сассуоло», Италия), Йосип Шутало («Динамо», Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич («Торино», Италия), Лука Иванушец («Динамо», Загреб), Ловра Майер («Ренн», Франция), Кристиан Якич («Айнтрахт», Германия), Лука Сучич, («Зальцбург», Австрия), Йосип Мишич («Динамо», Загреб).

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм», Англия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба - «Динамо», Загреб), Анте Будимир («Осасуна», Испания), Марко Ливайя («Хайдук»), Антонио Мирко Чолак («Рейнджерс», Шотландия).

Чемпионат мира начнется 20 ноября, сборная Хорватии сыграет в группе F с национальными командами Бельгии, Канады и Марокко.

источник: Хорватский футбольный союз
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