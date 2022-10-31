Месси решил тщательно обдумать свое будущее

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не спешит покидать команду. Об этом пишет известный спортивный портал.

По данным источника, нападающий, получивший предложения от «Барселоны» и «Интер Майами», хочет тщательно обдумать свое будущее и объявит о нем в течение сезона.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист может продлить контракт с французским грандом по схеме «1+1».

В нынешнем сезоне Месси отыграл во всех турнирах 17 матчей, забил 12 голов и отдал 13 голевых передач. Его договор с «ПСЖ» истекает 30 июня 2023 года.