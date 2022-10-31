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«Манчестер Юнайтед» во время чемпионата мира проведет два товарищеских матча

Главный тренер «манкунианцев» намерен также организовать зимний тренировочный лагерь.
31 октября 2022 19:20
автор: Александр Евграфов

«Манчестер Юнайтед» во время перерыва в национальном первенстве на чемпионат мира в Катаре проведет два товарищеских матча. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Первый из них состоится 7 декабря в Испании с местным «Кадисом». Второй соперник будет определен позднее. Помимо товарищеских матчей главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг организует недельный зимний тренировочный сбор для тех игроков, кто не поедет в Катар.

«Эрик и команда добились хорошего результата в первой половине сезона, важно, чтобы они сохранили этот темп после возобновления чемпионата. Зимний тренировочный сбор станет важной частью подготовки команды ко второй половине сезона. Сбор и товарищеские матчи помогут игрокам сохранить форму, а болельщикам увидеть игру клуба», - отметил спортивный директор «МЮ» Джон Мерто.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в английской премьер-лиги, набрав 23 очка.

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«Манчестер Юнайтед» во время чемпионата мира проведет два товарищеских матча
Главный тренер «манкунианцев» намерен также организовать зимний тренировочный лагерь.
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