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Погба не сможет принять участие в чемпионате мира в Катаре из-за травмы колена

29-летний футболист не провел ни матча в текущем сезоне.
31 октября 2022 19:48
автор: Максим Скороходов

Рафаэла Пимента, агент полузащитника сборной Франции и «Ювентуса» Поля Погба, объявила, что он пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы колена.

«После медосмотров, проведенных вчера (воскресенье) и сегодня (понедельник) крайне больно сообщать, что Полю Погба все еще требуется реабилитация после операции. По этой причине Поль не присоединится к сборной Франции в Катаре», - сказала Пимента французским журналистам.

Напомним, что Погба вместе со сборной Франции выиграл предыдущий чемпионат мира, который прошел в России.

На мундиале в Катаре сборная Франции сыграет в одной группе с национальными командами Австралии, Дании и Туниса.

источник: «Советский спорт»
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