«Барселона» планирует усилить атаку форвардом из MLS Мартинесом 

Представители «Барселоны» проявляют интерес к нападающему «Атланты Юнайтед» Джозефу Мартинесу. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что игрок сборной Венесуэлы может создать необходимую конкуренцию в атаке каталонского клуба. Хави находится в поисках сменщика Роберту Левандовски, так как Мемфис Депай, вероятно всего, покинет стан сине-гранатовых в зимнее трансферное окно.

Контракт 29-летнего Мартинеса с нынешней командой истекает 31 декабря 2023 года. Ранее сообщалось, что отношения игрока с главным тренером клуба MLS Гонсало Пинейдой испортились.

Напомним, что Мартинес выступает за «Атланту Юнайтед» с марта 2017 года. В текущем сезоне он отыграл 26 матча, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

В составе сборной Венесуэлы нападающий провел 60 встреч. На его счету 13 забитых мячей и три ассиста.