Тренер «Марселя» Тудор уверен, что для победы над «Тоттенхэмом» необходимо показать идеальную игру

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор высказался о предстоящей встрече с «Тоттенхэмом» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отмечается, что французская команда сохраняет шансы на выход в стадию плей-офф текущего турнира.

«Одним желанием не добиться победы. Нужно продемонстрировать идеальную игру как в атаке, так и в защите. Это игра года и прекрасная возможность по сравнению с предыдущими кампаниями клуба в Лиге чемпионов», — приводит слова хорватского тренера пресс-служба УЕФА.

Напомним, после пяти туров ЛЧ «Марсель» занимает последнюю, четвертую строчку в группе D, имея в своем активе шесть очков. «Тоттенхэм» находится на первом месте с восьмью очками. Матч между командами пройдет 1 ноября во Франции.