Рэшфорд рассказал, что от него требует Тен Хаг в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал об особенностях игры на своей позиции при Эрике Тен Хаге.

«Он просто хочет, чтобы я был в нужных зонах, забивал голы, прессинговал на высоких позициях на поле. Это детали, над которыми я стараюсь продолжать работать и не останавливаться на достигнутом.

Даже если у вас не самые лучшие дни, нужно пробовать придерживаться этих принципов, использовать их как основу, чтобы качественно выполнять свою работу. Попадание в зоны - это одно, но техника и возможность принять мяч своей головой, чтобы поразить ворота - вот над чем я работал», - приводит слова футболиста британская пресса.

Напомним, в текущем сезоне Рэшфорд провел 15 матчей в составе манкунианцев во всех клубных турнирах, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи.

Тен Хаг возглавил команду по окончании прошлого сезона, сменив на этом посту Ральфа Рангника.