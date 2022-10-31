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Игрок сборной Уругвая Торрес может присоединиться к «Арсеналу» ближайшей зимой

22-летний футболист выступает в MLS с января этого года.
31 октября 2022 21:31
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Арсенала» присматривается к нападающему «Орландо Сити» Факундо Торресу. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что в скором времени лондонский клуб проведет переговоры о потенциальном переходе 22-летнего футболиста. Трансфер может состояться в ближайшее зимнее трансферное окно.

По информации источника, игрок рассматривается на позицию Букайо Сака для большей маневренности на флангах атаки. Рыночная стоимость уругвайца оценивается в семь миллионов евро. Его контракт с клубом из MLS рассчитан до декабря 2025 года.

Напомним, что Торрес перешел из «Пеньяроля» в «Орландо Сити» в январе 2022 года. С тех пор он провел 39 матчей, забил девять голов и сделал десять результативных передач.

В составе сборной Уругвая форвард провел десять встреч и отметился одним ассистом.

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