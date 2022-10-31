«Арис» в большинстве выиграл у «Доксы», Кокорин не забил пенальти

«Арис» на выезде победил «Доксу» в матче 9-го тура чемпионата Кипра по футболу со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Кароль Струски (9-я минута) и Франц Брорссон (69). У хозяев поля мяч на счету Алекса Собчика (21).

«Докса» на 50-й минуте осталась вдесятером. За игру рукой на линии ворот был удален Диего Мезен, но Александр Кокорин не реализовал пенальти.

Россиянин отыграл 80 минут и был заменен.

«Арис» идет на втором месте в чемпионате Кипра, отставая на два очка от лидера – «Пафоса».