Александр Соболев: Хотел бы оказаться в европейском клубе, но сейчас это практически невозможно

Форвард «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о возможном переходе в зарубежный клуб. По словам игрока, он не прочь перебраться в Европу, но в условиях сегодняшних реалий сделать это крайне сложно.

– Хотели бы попробовать свои силы за границей?

– Хотел бы. Но понимаю, что сейчас это сделать невероятно тяжело.

– Допустим, турецкий вариант.

– В Турцию, наверное, нет. Только из-за еврокубков если – возможно. Но в Турцию, наверное, нет. В топ-5 чемпионатов (Европы) – да. Но на самом деле, я об этом не думаю. Это практически невозможно сейчас.

Напомним, контракт Соболева со «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне 25-летний форвард отыграл 18 матчей, забил 9 голов и отдал 6 голевых передач.