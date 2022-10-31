Мерсон считает, что клубы АПЛ больше не боятся «Ливерпуль» 

Британский футбольный эксперт Пол Мерсон поделился мнением о неудачном выступлении «Ливерпуля» в текущем сезоне чемпионата Англии.

Отмечается, подопечные Юргена Клоппа потерпели два поражения в последних двух турах АПЛ.

«Показать потрясающую игру с «Манчестер Сити», а затем проиграть «Ноттингем Форест» и «Лидсу» – непростительная роскошь. «Ливерпуль» сделал один шаг вперед и четыре шага назад! У клуба серьезные проблемы. Юрген Клопп, должно быть, рвет на себе волосы. Стоит признать, что команды больше «Ливерпуль» не боятся», – приводят слова Мерсона британские СМИ.

Напомним, что после 12-и матчей в чемпионате Англии «красные» занимают девятую строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре команде предстоит выездной матч против «Тоттенхэма» (6 ноября).