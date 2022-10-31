«Рома» в большинстве с трудом обыграла «Верону» в Серии А

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде обыграла «Верону».

Встреча завершилась со счетом 3:1. Хозяева вышли вперед на 27-й минуте стараниями Павела Давидовича. Однако через девять минут он же был удален с поля, получив прямую красную карточку.

Гости отыгрались на последней минуте первого тайма: мяч на счету Николо Дзаньоло. Победный гол на 88-й минуте забил Кристиан Вольпато. Стефан Эль-Шаарави двумя минутами позже установил окончательный результат.

Таким образом, римляне набрали 25 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. «Верона» с пятью очками осталась на предпоследней, 19-й строчке.