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«Зенит» и «Спартак» сыграют 27 ноября: представлено расписание матчей ФОНБЕТ Кубка России

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.
31 октября 2022 22:23
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 31 октября, пресс-служба РФС опубликовала подробное расписание матчей 5-го и 6-го туров ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

Так, 23 ноября болельщиков ожидает яркое противостояние между «Краснодаром» и «Локомотивом». В тот же день состоится матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

К слову, через четыре дня красно-белые сыграют в Санкт-Петербурге против «Зенита», а завершится эта стадия турнира матчем «Локомотива» и «Нижнего Новгорода».

ФОНБЕТ Кубок России по футболу

Расписание 5-го и 6-го туров

источник: РФС
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