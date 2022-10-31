«Зенит» и «Спартак» сыграют 27 ноября: представлено расписание матчей ФОНБЕТ Кубка России

Сегодня, 31 октября, пресс-служба РФС опубликовала подробное расписание матчей 5-го и 6-го туров ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

Так, 23 ноября болельщиков ожидает яркое противостояние между «Краснодаром» и «Локомотивом». В тот же день состоится матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

К слову, через четыре дня красно-белые сыграют в Санкт-Петербурге против «Зенита», а завершится эта стадия турнира матчем «Локомотива» и «Нижнего Новгорода».

ФОНБЕТ Кубок России по футболу

Расписание 5-го и 6-го туров