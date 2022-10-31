Клопп останется на посту главного тренера «Ливерпуля» – руководство клуба доверяет специалисту

Руководство «Ливерпуля» не собирается увольнять главного тренера своей команды Юргена Клоппа. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По информации инсайдера, несмотря на провальный старт сезона в АПЛ и неубедительную игру в Лиге чемпионов, представители мерсисайдцев готовы дать время немецкому специалисту для исправления ситуации.

Отмечается, что для улучшения результатов «Ливерпуль» собирается обновить состав клуба, совершив несколько покупок в ближайшие два трансферных окна. Зимой «красные» сделают попытку подписать нового центрального полузащитника.

Напомним, что подопечные Юргена Клоппа в нынешнем сезоне АПЛ находятся на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. В Лиге чемпионов клуб занимает вторую строчку с 12-ю очками после пяти туров.