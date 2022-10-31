Валерий Масалитин: Ничего страшного нет в том, что игры с Боснией не будет

«Понятно, что это политическое решение. Было понятно, что матч не состоится, когда начались разговоры об отмене игры. Сегодня Босния и Герцеговина не может определять свою политику. Ничего страшного нет в том, что этой игры не будет», — сообщил Масалитин «Газете.Ru».

17 ноября россияне проведут в Душанбе матч против Таджикистана.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. 24 сентября команда Валерия Карпина обыграла сборную Киргизии со счетом 2:1.