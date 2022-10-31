«Челси» намерен подписать форварда «Брайтона» Троссарда

«Челси» заинтересован в подписании нападающего «Брайтона» Леандро Троссарда. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что помимо лондонцев за 27-летним бельгийцем следит «Ньюкасл».

Главным преимуществом «синих» в гонке за футболиста может стать главный тренер команды Грэм Поттер, который уже работал с Троссардом в «чайках». Яркая игра форварда в матче 14-го тура чемпионата Англии против бывшего наставника (4:1) усилило желание руководства переманить игрока на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что Троссард выступает за «Брайтон» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ бельгиец выходил на поле 12 раз, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.