Лучано Спаллетти: Мы не должны обманываться последним результатом «Ливерпуля»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Ливерпуль» сейчас в хорошей форме. Мы не должны обманываться последним результатом этой команды. Я хочу, чтобы «Наполи» старался в каждой игре. Нам понадобится грандиозное выступление», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча пройдет в Ливерпуле, на «Энфилде». Начало в 22.45 по московскому времени.

В первом круге неаполитанцы дома разгромили соперника со счетом 4:1. Обе команды уже гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира.