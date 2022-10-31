«Все зависело от нас». Хави – о провале «Барселоны» в Лиге чемпионов

«Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Каталонцы завершили выступление в элитном турнире, пропустив мюнхенскую «Баварию» и миланский «Интер».

Главный тренер сине-гранатовых Хави Эрнандес связал провальное выступление команды с невезением и судейскими ошибками.

«У нас был шанс, но не забить в Мюнхене при хорошей игре и сыграть вничью с «Интером», контролируя ситуацию... Все зависело от нас», – добавил специалист в интервью испанским СМИ.

Напомним, на групповом этапе ЛЧ «Барселона» провел 5 матчей, одержав одну победу.

Ранее стало известно, что каталонцы выступят в плей-офф Лиги Европы, а их соперником станет «Виктория Пльзень».