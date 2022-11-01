«Рома» заинтересована в услугах нападающего «Барселоны» Депая

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в «Рому» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает испанская пресса.
Согласно данным источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью считает 28-летнего футболиста достойным усилением атакующей линии своей команды. Отмечается, что за нападающим сборной Нидерландов также следит «Ювентус».
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство каталонского клуба готовы расстаться с игроком, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Напомним, что Депай пополнил состав сине-гранатовых в июле 2021 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он принял участие в трех матчах и забил один гол. Рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.