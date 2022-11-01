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Cборная Япония назвала окончательный состав на ЧМ-2022 в Катаре

В список вошли 26 футболистов.
01 ноября 2022 11:22
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу назвал состав национальной команды на чемпионат мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре.

Напомним, что турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Отметим, что в состав японской команды попали лишь шесть футболистов, представляющих местный чемпионат.

Вратари: Сюити Гондa («Симидзу С‑Палс»), Дэниел Шмидт («Сент-Трюйден»), Эйдзи Кaвасима («Страсбур»);

Защитники: Мики Ямaне («Кавасаки Фронтале»), Хироки Сакaи («Урава Редс»), Мая Есидa («Шальке»), Такэхиро Томиясу («Арсенал»), Сего Тaнигути («Кавасаки Фронтале»), Ко Итaкура («Боруссия» Менхенгладбах), Хироки Ито («Штутгарт»), Юто Нагaтомо («Токио»), Юта Накaяма («Хаддерсфилд»);

Полузащитники: Ватaру Эндо («Штутгарт»), Хидэмаса Моритa («Спортинг»), Ао Танака («Фортуна»), Гaку Сибасаки («Леганес»), Каору Митомa («Брайтон»), Даити Камада («Айнтрахт»), Рицу Доaн («Фрайбург»), Дзюня Ито («Реймс»), Тaкуми Минамино («Монако»), Такефусa Кубо («Реал Сосьедад»), Юки Сомa («Нагоя Грампус»);

Нападающие: Дайдзэн Маэда («Селтик»), Такума Асaно («Бохум»), Аясе Уэдa («Серкле Брюгге»).

Добавим, что сборная Японии сыграет в квартете Е. В первом матче азиатская команда встретится с Германией (23 ноября). Затем подопечные проведут матч с Коста-Рикой (27 ноября) и Испанией (1 декабря).

источник: «Советский спорт»
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