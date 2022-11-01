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«Барселона» определилась с тренером, который в будущем может заменить Хави

Каталонский клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.
01 ноября 2022 11:42
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно имя специалиста, который будущем может возглавить «Барселону».

Как сообщают испанские СМИ, руководство каталонского клуба задумывается о преемике Хави, но пока доверяет действующему главному тренеру команды.

Отмечается, что в будущем наставником «Барселоны» может стать Микель Артета. Сейчас он работает главным тренером лондонского «Арсенала». В качестве доводов по поводу кандидатуры Артеты приводятся: игра английского клуба под руководством Микеля и его близкие отношения с директором »Барселоны» Матеу Алемани.

Добавим, что на данный момент «Арсенал» занимает первое место в таблице чемпионата АПЛ, имея в активе 31 очко после 12 матчей.

источник: «Советский спорт»
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