«Барселона» определилась с тренером, который в будущем может заменить Хави

Стало известно имя специалиста, который будущем может возглавить «Барселону».

Как сообщают испанские СМИ, руководство каталонского клуба задумывается о преемике Хави, но пока доверяет действующему главному тренеру команды.

Отмечается, что в будущем наставником «Барселоны» может стать Микель Артета. Сейчас он работает главным тренером лондонского «Арсенала». В качестве доводов по поводу кандидатуры Артеты приводятся: игра английского клуба под руководством Микеля и его близкие отношения с директором »Барселоны» Матеу Алемани.

Добавим, что на данный момент «Арсенал» занимает первое место в таблице чемпионата АПЛ, имея в активе 31 очко после 12 матчей.