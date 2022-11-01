Захарян продолжает входить в список трансферных целей «Челси»

«Челси» сохраняет интерес к полузащитнику московского «Динамо».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети, лондонский клуб не оставляет попыток приобрести Арсена Захаряна.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Челси» планирует оформить сделку по трансферу россиянина в январе 2023 года.
Напомним, что минувшим летом клуб АПЛ сделал официальное предложение «Динамо» о переходе Захаряна. Сделка не состоялась, поскольку »Челси» не смог перечислить деньги российскому клубу.
В текущем сезоне 19-летний Захарян провел во всех турнирах 19 матчей, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.
источник: «Советский спорт»