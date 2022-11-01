Мариу Руй о матче «Наполи» с «Ливерпулем»: «Энфилд» - волшебное место

Защитник «Наполи» Мариу Руй поделился ожиданиями от поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет на выезде с «Ливерпулем».

«Энфилд» - волшебное место. Хотим продолжить играть так же хорошо, как играли до этого. Мы по-прежнему способны прибавить очень во многом», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, обе команды гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира. «Наполи» с 15 очками занимает первое место в группе А, «Ливерпуль» с 12 очками второй.

В первом круге неаполитанцы одержали дома крупную победу со счетом 4:1.

Начало встречи в 22.45 по московскому времени.