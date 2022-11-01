Иньеста оценил работу Хави у руля «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста положительно оценил работу своего экс-одноклубника Хави на посту главного тренера каталонцев.

«Отсюда, когда ты не находишься рядом, все выглядит по-другому. С тех пор, как Хави возглавил «Барселону», команда позитивно эволюционировала, а нынешний состав хорошо укомплектован. Однако есть вещи, которые могут произойти, и, например, исход в Лиге чемпионов решается в деталях», - приводит слова ветерана испанская пресса.

Напомним, «Барселона» не смогла выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв третье место в своей группе. Теперь команда отправится в Лигу Европы. В испанской Ла Лиге каталонцы занимают второе место, на одно очко отставая от лидирующего мадридского «Реала».

Иньеста и Хави раньше вместе выступали в составе «сине-гранатовых». А вместе со сборной Испании футболисты выигрывали чемпионат мира и Европы.