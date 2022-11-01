Сычевой попал в символическую сборную РПЛ в октябре по версии портала WhoScored

Стала известна символическая сборная РПЛ в октябре по версии портала WhoScored.
Наивысшей оценки среди игроков лиги от аналитиков заслужил форвард «Зенита» Малком. Бразильский футболист получил 8,3 балла.
Вратарь: Егор Бабурин («Торпедо», 7,4),
Защитники: Александр Сильянов («Ростов», 7,2), Виллиан Роша (ЦСКА, 7,4), Роберто Фернандес («Динамо», 7,4), Дуглас Сантос («Зенит», 7,5)
Полузащитники: Арсен Захарян («Динамо», 7,5), Габриэль Флорентин («Оренбург», 7,7) и Квинси Промес («Спартак», 8,1)
Нападающие: Владимир Сычевой («Оренбург», 7,7) и Алексей Каштанов («Урал», 7,7).
Добавим, что после 15-ти туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит». В активе клуба из Санкт-Петербурга 39 очков. На втором месте идет «Спартак» с 32 баллами, тройку замыкает ЦСКА (29).