«Барселона» не может дозвониться до Месси, аргентинец игнорирует звонки

Лионель Месси игнорирует звонки от руководства «Барселоны».

По информации испанских источников, до футболиста пытался дозвониться помощник президента клуба Жоана Лапорты, однако футболист не берет трубку.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что каталонцы хотят вернуть аргентинца по окончании сезона, когда у него закончится контракт с «ПСЖ». Однако сам игрок намерен продолжить карьеру в MLS и планирует перейти в «Интер Майами».

Как стало известно британской прессе, представители американского клуба, в том числе, один из его владельцев Дэвид Бэкхем уже связывались с отцом футболиста, ведущим его дела.