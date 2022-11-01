Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Таджикистан получит официальное разрешение на матч с Россией

Сборные проведут товарищеский матч в ноябре.
01 ноября 2022 14:05
автор: Александр Шульгин

Федерация футбола Таджикистана получит разрешение от ФИФА на проведение товарищеского матча против сборной России.

«Никаких санкций не будет. Это футбол, он должен быть вне политики. Тем более, чтобы проводить игры между сборными, ассоциации направляют запросы на авторизацию этих матчей, чтобы они получили официальный статус. Мы получили разрешение от ФИФА о проведении товарищеских матчей по футзалу. В ближайшее время получим разрешение на игру команд большого футбола», - приводит «РБ-Спорт» слова главы федерации Фаридуна Салиева.

Напомним, встреча пройдет в Душанбе 17 ноября.

Ранее сборная России планировала сыграть 14 ноября с Ираном, а 19-го - с Боснией и Герцеговиной, однако в дело вмешались политическая обстановка и отказ многих футболистов команды боснийцев выходить на матч против России.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
«Хапоэль» намерен выкупить Сулейманова у «Краснодара»
Transfermarkt.com оценивает футболиста в три миллиона евро.
01.11.2022 14:43
Футбол
Таджикистан получит официальное разрешение на матч с Россией
Сборные проведут товарищеский матч в ноябре.
01.11.2022 14:05
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Барселона» не может дозвониться до Месси, аргентинец игнорирует звонки
Каталонцы хотят вернуть своего звездного воспитанника.
01.11.2022 13:41
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сычевой попал в символическую сборную РПЛ в октябре по версии портала WhoScored
За минувший месяц игрок «Оренбурга» забил шесть мячей в пяти матчах.
01.11.2022 13:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Иньеста оценил работу Хави у руля «Барселоны»
Команда вылетела из Лиги чемпионов, но борется за лидерство в испанской Ла Лиге.
01.11.2022 13:01
Футбол
автор: Александр Шульгин
Мариу Руй о матче «Наполи» с «Ливерпулем»: «Энфилд» - волшебное место
Англичане постараются взять реванш у итальянцев за разгром в первом туре.
01.11.2022 12:32
Футбол
автор: Александр Шульгин
Захарян продолжает входить в список трансферных целей «Челси»
Его контракт с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года.
01.11.2022 12:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Барселона» определилась с тренером, который в будущем может заменить Хави
Каталонский клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.
01.11.2022 11:42
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Cборная Япония назвала окончательный состав на ЧМ-2022 в Катаре
В список вошли 26 футболистов.
01.11.2022 11:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Невилл прокомментировал поведение Роналду, который отказался жать руку перед матчем АПЛ
Они выступали за одну команду с 2003 по 2009 годы.
01.11.2022 09:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Побьет ли Гусев в первом же матче рекорд Ковальчука? Как СКА усилился героем Олимпиады-2018
30-летний Никита Гусев подписал контракт со СКА на два сезона.
Семак и «Зенит» — рекордсмены! Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
У Овечкина — гол №785, у Свечникова — победный буллит! Русская дуэль в матче «Каролина» — «Вашингтон» (видео)
В матче регулярного чемпионата НХЛ капитан «столичных» Александр Овечкин отличился в большинстве, а лидер «ураганов» Андрей Свечников принес своей команде победу в серии буллитов (3:2).
Станут ли пентакампеоны гексакампеонами? Специальные ставки на сборную Бразилии на ЧМ-2022
Сборная Бразилии по футболу традиционно относится к одним из главных фаворитов стартующего 20 ноября чемпионата мира. «Плеймейкер» внимательно изучил специальные линии на выступление пентакампеонов в Катаре-2022.
Упал или напали? Как 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов «попал в реанимацию»
Тревожная и противоречивая информация появляется в прессе о состоянии здоровья 71-летнего гроссмейстера Анатолия Карпова.
Призовая игра для Касаткиной! Чего ждать от единственной россиянки в финале года
В ночь на 1 ноября в США стартует суперэлитный итоговый турнир женского теннисного сезона. В число восьми его участниц впервые за шесть лет попала наша теннисистка – это Дарья Касаткина.
Страсти по Спартаку и другие футбольные мемы
Последние новости из мира футбола в видосиках и картинках.
В Тюмени появился свой Ибрагимович! Как невероятный гол из российского мини-футбола поставил на уши весь мир (видео)
Воскресенье 30 октября стало хорошим днем для продвижения российского футбола.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 31.10.2022: на кону 2 850 000 рублей!
31 октября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Ловкость рук — и никакого мошенства! Как Капризов стал первой звездой, не забив и не отдав (видео)
Реализованный послематчевый буллит Кирилла Капризова принес «Миннесоте» выездную победу над «Чикаго» (4:3), а «Рейнджерс» в гостях одолел «Аризону» (3:2) благодаря голу и двум передачам Артемия Панарина.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика