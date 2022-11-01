Таджикистан получит официальное разрешение на матч с Россией

Федерация футбола Таджикистана получит разрешение от ФИФА на проведение товарищеского матча против сборной России.

«Никаких санкций не будет. Это футбол, он должен быть вне политики. Тем более, чтобы проводить игры между сборными, ассоциации направляют запросы на авторизацию этих матчей, чтобы они получили официальный статус. Мы получили разрешение от ФИФА о проведении товарищеских матчей по футзалу. В ближайшее время получим разрешение на игру команд большого футбола», - приводит «РБ-Спорт» слова главы федерации Фаридуна Салиева.

Напомним, встреча пройдет в Душанбе 17 ноября.

Ранее сборная России планировала сыграть 14 ноября с Ираном, а 19-го - с Боснией и Герцеговиной, однако в дело вмешались политическая обстановка и отказ многих футболистов команды боснийцев выходить на матч против России.